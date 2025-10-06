3,5 Millionen Euro für die Kinder: Die Kita „Rappelkiste“ in Königsbrunn wird saniert

Es waren einige Beratungen nötig, bis jetzt die Entscheidung fallen konnte, die Kita „Rappelkiste“ der AWO (Arbeiterwohlfahrt) zu sanieren. Ursprünglich sollte die in der Füssener Straße in Königsbrunn gelegene Einrichtung nur eine energetische Sanierung erfahren. Doch im Laufe des Verfahrens, durch Untersuchungen und Gutachten wurde klar, dass es eine Komplettsanierung geben müsse. Ein Gutachten brachte zuletzt die Erkenntnis, dass vor allem nach dem großen Hagelereignis die Schäden und Wassereinbrüche wesentlich größer als gedacht waren. Daher wurde seitens der AWO-Führung ein Abriss mit anschließendem Neubau ins Gespräch gebracht.

Das aber lehnten die Mitglieder des Stadtrates ab. Es wäre nicht nur die teuerste Lösung gewesen, sondern auch die am wenigsten nachhaltige. „Wir versuchen nachhaltig zu bauen und, wo möglich, auch Gebäude zu erhalten“, sagte Bürgermeister Franz Feigl. Gerade in der Bausubstanz, dem Zement und den verschiedenen Materialien stecke sehr viel „graue Energie“. Die ginge verloren, würde man das Gebäude abreißen. Zudem habe man die Erfahrung gemacht, dass solche Kita-Gebäude, wegen der hohen Abnutzung, meist nach rund 20 Jahren bereits wieder sanierungsbedürftig seien. „Wir können doch nicht alle 20 Jahre das Gebäude abreißen und neu bauen“, so Feigl. Immerhin wären Abriss und Neubau mit Kosten in Höhe von geschätzten 4,5 Millionen Euro rund eine Million teurer gewesen als die Sanierung.

Die Sanierung der „Rappelkiste“ wird rund 3,5 Millionen Euro kosten. Die der Begegnungsstätte noch einmal 700.000. Bereits im Vorfeld zeigten Verhandlungen, dass die AWO selbst nur rund 550.000 Euro als Eigenanteil aufbringen könne. Den verbleibenden Löwenanteil von 2,9 Millionen für die Kita und noch einmal 210.000 Euro für die Begegnungsstätte wird die Stadt Königsbrunn tragen. Bauherr wird die AWO sein. Zusätzlich wurde festgelegt, dass Zahlungen von Versicherungen für Hagelschäden auf die Kostenbeteiligung der Stadt Königsbrunn angerechnet werden müssen.

Nachdem die Entscheidung mehrmals verschoben worden war und die alten Kostenschätzungen nicht mehr auf dem neuesten Stand waren, wurden noch einmal neue Schätzungen vorgenommen. Erst jetzt, mit der endgültigen Entscheidung, dass saniert werden soll, kann die Stadt die ihr zustehenden Fördermittel für die Kindergartensanierung beantragen. Baubeginn soll im September 2026 sein. Die Bauzeit soll 16 Monate betragen. Nicht ganz einfach zu beantworten sei die Frage gewesen, wo die Kinder während der Bauzeit untergebracht werden sollten.

Auch in den großzügigen Außenanlagen stehen Arbeiten an. Foto: Elmar Knöchel

Dabei seien mehrere Möglichkeiten geprüft worden, ehe man sich letztlich entschieden habe, so Bürgermeister Feigl. Der AWO-Kindergarten wird für die zu erwartende Bauzeit in Räume der „Mittelschule Süd“ umziehen. Das sei bereits mit der AWO vereinbart. Damit dort Kinderbetreuung möglich wird, müssten allerdings noch einige Umbaumaßnahmen erfolgen, machte Feigl deutlich. Die nötigen Umbauten würden von der Stadt Königsbrunn durchgeführt.

Von September 2026 bis Dezember 2027 sollen Teile der Mittelschule Süd von der AWO zur Kinderbetreuung genutzt werden. Die anteiligen Betriebskosten während dieser Zeit würden der AWO in Rechnung gestellt. Von Januar 2028 bis März 2029 solle das Gebäude dann als Ausweichquartier für die Kita „St. Elisabeth“ dienen, wo ebenfalls eine Sanierung oder ein Neubau ansteht. Der Baustart für das Erweiterungsgebäude der Schule solle im März 2028 sein, die Sanierung beginne dann im März 2029, nach dem Auszug der Kita „St. Elisabeth“. Am Ende der Beratung stimmte der Stadtrat einstimmig für die vorgeschlagene Vorgehensweise.