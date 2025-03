Sauerteig ist fast wie ein Tamagotchi

Hans-Peter hat eine Kollegin die Mischung aus Mehl und Wasser genannt, die einmal zu Sauerteig fürs Brotbacken werden soll. Im Prinzip ist die Herstellung ganz simpel: Über mehrere Tage wird eine kleine Menge Roggenmehl mit derselben Menge warmem Wasser vermischt. Dann muss der Teig ruhen. Dann muss er gefüttert werden. Und alles in der Hoffnung, dass sich Hefebakterien aus der Luft absetzen. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis der Teig blubbert und säuerlich riecht. Geduld ist gefragt, denn Hans-Peter entwickelt sich nur zögerlich.

Ein außerirdisches Wesen vom Planeten Tama

Die Fürsorge erinnert an ein Elektronikspielzeug aus Japan, das Kinder und Jugendlichen auf der ganzen Welt schlaflose Nächte bescherte: das Tamagotchi. So hieß das Computer-Ei, das ein kleines außerirdisches Wesen zur Welt brachte. Es benötigte rund um die Uhr Aufmerksamkeit und musste ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens wie ein echtes Haustier behandelt werden. Es hatte Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken, Zuneigung und entwickelte auch eine eigene Persönlichkeit. Die hat Hans Peter, der werdende Sauerteig, nicht. Noch nicht. Wenn er einmal erwachsen ist, dann entfaltet sich sein Charakter hoffentlich in einem unverwechselbaren Geschmack - ganz ohne das Drücken von Knöpfen und dem Algorithmus eines Computers.