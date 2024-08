Saugbagger in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße

Bei den Arbeiten an der Einmündung von Garten- und St. Johannes-Straße in die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wurde dieser Tage ein ungewöhnliches Gerät, ein sogenannter Saugbagger eingesetzt. Am vergangenen Montag legte der Saugbagger die Leitungen frei, da infolge der hohen und dichten Anzahl von Leitungen für Strom, Kommunikation, Gas und Wasser der Einsatz eines normalen Baggers nicht möglich war, heißt es aus dem Tiefbauamt der Stadt Königsbrunn. Die Neuplanung der Kreuzung erfordere eine Höhenanpassung, wodurch die vorhandenen Leitungen tiefer gelegt werden mussten. Weiterhin sei der Lückenschluss der neu verlegten Trinkwasserleitung ausgeführt worden. Dies sei im bisherigen Bauablauf nicht möglich gewesen. Der Bagger ist eigentlich ein Lkw mit einer starken Saugvorrichtung. Diese kann bis zu 40 Kilogramm schwere Gegenstände absaugen. So kann er das Bodenmaterial zwischen den vorhandenen Sparten schonender ausbauen. Text: kop/ Foto:

