Ein Paar verwirklicht seinen Traum vom eigenen Bauernhof in Erkhausen

Plus Anja Waldinger und Thomas Kaindl leben mit 120 Tieren unterm Dach im Scherstetter Ortsteil Erkhausen. Was es dort alles zu erleben gibt.

Anja Waldinger stammt aus Vorarlberg, ihr Lebensgefährte Thomas Kaindl aus Freising. Kennengelernt hat sich das Paar im Tierpark Hellabrunn in München. Vor elf Jahren haben sich die beiden ihren Traum erfüllt und einen Bauernhof in Scherstetten-Erkhausen gepachtet. Über 120 Tiere wohnen mit den beiden auf dem Kaindlhof. Ein Einblick.