Neue Erlebnisse für Menschen mit Behinderungen

Auch Menschen mit Behinderungen sollen am kulturellen Leben teilhaben. Wie es funktioniert, zeigt das Beispiel der Laienbühne Konradshofen.

Mit dem "Kulturschlüssel" soll Menschen mit Behinderung die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglicht werden. Mit vier Freikarten für die Zusatzvorstellung am 12. März wird beispielsweise die Laienbühne Konradshofen zum Kulturspender.

Das Projekt hat Landkreis Augsburg initiiert, umgesetzt wird es vom Kreisverband Augsburg-Land des Bayerischen Roten Kreuzes. Beim "Kulturschlüssel" besuchen ehrenamtliche Kulturbegleiter gemeinsam mit Menschen mit Behinderung, denen ein Besuch alleine nicht oder nur schwer möglich wäre, kulturelle Veranstaltungen. Projektleiterin Maria Pfister vom BRK ist dafür zuständig, die passenden Paare zusammenzubringen. Einen wichtigen Part haben die Kulturspender, also die Veranstalter, die durch ihre Kartenspenden das Projekt erst ermöglichen.

Welche Möglichkeiten es gibt

Die Kulturspender stammen aus den verschiedensten Bereichen: Von Konzerten über Sportveranstaltungen bis hin zu Freizeitangeboten ist alles dabei. Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg freut sich: "Die Laienbühne Konradshofen ist ein Beispiel dafür, dass auch kleine Vereine oder Gruppierungen einen großen Beitrag zu unserem Projekt leisten können!" Spielleiterin Stefanie Knöpfle sagt zur Motivation der Theatergruppe: "Es ist seit jeher Tradition, dass wir mit den Einnahmen aus unseren Auftritten soziale Projekte unterstützen. Wenn wir das nun direkt mit einer Aufführung tun können, freut uns das umso mehr."

Wer mitmachen möchte

Wer das Projekt als ehrenamtlicher Helfer oder Kulturspender unterstützen möchte oder einen Begleiter für eine Veranstaltung sucht, darf sich unter der Telefon 0821/9001-0 oder per E-Mail an kulturschluessel@kvaugsburg-land.brk.de an das BRK Augsburg-Land wenden. Für die Zusatzvorstellung der Laienbühne am 12. März um 19.30 Uhr sind noch Karten erhältlich.

Sie können täglich zwischen 18 und 19 Uhr beim Ferienhof Gattinger unter der Telefonnummer 08204/1741 sowie mobil oder per WhatsApp unter 0151/14461051 bestellt werden. Insgesamt siebenmal steht der heitere Dreiakter "Ein Doppelzimmer für 5!" heuer auf dem Spielplan in der ehemaligen Schule in Konradshofen. (AZ)