"Schlimmste Zeit unseres Lebens": Niklas' Eltern wussten nicht, ob er überlebt

Plus Nach einem Radunfall im Sommer bangen Sabrina und Wolfgang Mähler lange Zeit um das Leben ihres Sohnes. Doch es ist fast ein Wunder: Dem Zweitklässler geht es heute gut.

Familie Mähler aus dem kleinen Scherstetter Weiler Hilpoldsberg feiert heuer ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Ein besonders glückliches. Denn vor knapp einem halben Jahr liegt Sohn Niklas im Krankenhaus und die Eltern wissen nicht, ob der sieben Jahre alte Bub die Verletzungen eines Fahrradunfalls überlebt und dieses Weihnachtsfest noch erlebt. Doch was ist passiert?