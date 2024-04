Scherstetten steht gut da und hat viel vor

Plus Bürgermeister Wippel lässt bei der Bürgerversammlung das vergangene Jahr Revue passieren – in diesem Jahr wird mit sozialem Wohnungsbau begonnen.

Insgesamt kann die Gemeinde Scherstetten wieder einen dicken grünen Haken an das vergangene Jahr setzen. Alle Hausaufgaben wurden erledigt, obendrauf ist die Kommune schuldenfrei. Bei den Bürgerversammlungen in Scherstetten und Konradshofen präsentierte Bürgermeister Robert Wippel viele Daten und Zahlen sowie abgeschlossene und anstehende Projekte.

Weiterhin sehr zufrieden ist Wippel mit der Entwicklung seiner Gemeinde. Vor allem, dass Scherstetten schuldenfrei ist, macht ihn besonders stolz. Zum Vergleich beträgt die durchschnittliche Landes-Pro-Kopf-Verschuldung hier 631 Euro. Doch die ist eine Momentaufnahme. Für den geplanten sozialen Wohnungsbau in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro muss 2024 ein Darlehen aufgenommen werden. „Aber das ist wirklich sinnvoll investiertes Geld und das Haus hat schließlich auch einen gewissen Gegenwert“, meinte Wippel.