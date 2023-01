Schloßbergbühne probt für „A so geht's“

Theaterpremiere der Laienschauspieler aus Scherstetten ist am 11. März.

Bei der Schloßbergbühne Scherstetten hebt sich dieses Jahr der Vorhang zu dem lustigen Stück „A so geht's!“ aus der Feder von Ingrid Klameth.

Die Hobbymimen um Spielleiterin Andrea Rogg haben sich einen Lachschlager ausgesucht, der den Theatererfolgen der vergangenen Jahre in nichts nachsteht und vielleicht die Frage beantwortet, wer jetzt in Bayern wirklich daheim die Hosen anhat, wie es anfangs die Freunde Schorsch, Toni, Miche und Bene glauben und der Kellnerin Resi klar zu verstehen geben. Oder ist der Altknecht Korbi besser dran, weil er vor lauter Arbeit keine Zeit für eine Frau hat?

Turbulente Handlung auf der Schloßbergbühne

Es könnte aber auch sein, dass ihre Frauen Anni, Emmi, Zenta und Kathl das Regiment führen. Wie es in dem turbulenten Stück am Ende wirklich aussieht, was das Sommergastpaar Clara Kruse und Klaus-Rüdiger alles erleben und ob der Handelsreisende Herr Heider mit seiner Ware zeigen kann wie's geht, sei noch nicht verraten.

Für viel Abwechslung sorgen in diesem Jahr 13 Schauspieler, darunter Claudia Knöpfle, Matthias Deschler, Irmi Kraus, Armin Kraus, Konrad Schreiegg, Martin Schreiegg, Dieter Schmittner, Gisela Schmittner, Frank Schrettle, Manuela Deschler, Jessica Rogg, Barbara Glas und Alexander Rogg. Gespielt wird im Scherstetter Pfarrstadel am Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr, am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr, am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr und am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr.

Kartenvorbestellungen werden von Irmi Kraus unter der Telefonnummer 08262/1333 jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag von 17 bis 19 Uhr entgegengenommen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.schlossbergbuehne-scherstetten.de.

