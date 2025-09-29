Bergrennen: Stefan Holland erfüllt sich einen Kindheitstraum

Bergrennen und Rennsport, dafür begeistert sich Stefan Holland aus Scherstetten schon seit seiner Kindheit. Er träumte schon immer davon, einmal selbst mitzufahren. Jetzt soll sein Traum wahr werden: Beim Mickhauser Bergrennen, das am 4. und 5. Oktober stattfindet.

Seit 2004 lässt Stefan Holland kein Bergrennen in Mickhausen aus, ist bei Formel-1-Rennen und DTM-Läufen dabei, wenn auch teilweise nur am Fernseher. „Ich finde die Rennen und das Drumherum einfach toll“, sagt er und strahlt seinen mit Flammen lackierten Polo an, den er sich vor rund vier Wochen zugelegt hat. Mit ihm soll es zur Premiere gehen. Als er den Wagen von seinem früheren Nachbarn Wolfgang Glas gekauft hatte, sah er zwar aus wie ein Rennwagen, doch er lief nicht und war weit weg von den heutigen Bestimmungen, die an einen Rennwagen vom Reglement gestellt werden. Der bisher letzte Renneinsatz des Polo ist in den Unterlagen mit 2009 verzeichnet.

Viele Probleme zu Beginn

Bevor sich Holland in dieses arbeitsintensive und finanziell große Unterfangen stürzte, sprach der Kfz-Mechatroniker mit seinem Meister in Bad Wörishofen, der ihm Hilfe versprach. Das tat auch Franz Weissdorn. Trotzdem gab es jede Menge Probleme, sie brachten Stefan Holland fast bis zur Aufgabe des Projekts. „Wenigstens wechselten sich die Hochs und die Tiefs ab“, erinnert sich der Scherstetter, der nur mit der Werkstatt kein Problem hat.

160 PS für 700 Kilogramm

Inzwischen läuft die 1,3-Liter-Maschine, die ungefähr 160 PS leistet, bei vermutlich etwa 700 Kilogramm Gewicht des Wagens ganz ordentlich. Wie schnell er von 0 auf 100 Stundenkilometer ist? „Keine Ahnung, ich bin mit dem Wagen bisher nur ein paar Meter auf dem Parkplatz gefahren“, sagt Holland, der auch sonst keinerlei praktische Rennerfahrung hat. „Ich bin schon jetzt unheimlich aufgeregt“, sagt der 33-Jährige, der der ersten Fahrt am Samstag, dem Trainingstag, entgegenfiebert. Ob er auch schon einen motorsportlichen Plan für die Zukunft hat? „Erstmal diese zwei Tage gut überstehen, dann vielleicht zwei, drei Jahre dazulernen und was dann kommt: Mal sehen.“