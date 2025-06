Kontrahenten hauen nach Schlägerei ab: Einer wird betrunken geschnappt und leistet Widerstand

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei eine Schlägerei gegenüber dem Parkplatz des Freibades Bobingen gemeldet. Als eine Streife vor Ort ankam, entfernten sich die zwei Kontrahenten mit ihren Fahrzeugen bereits vom Tatort. Dann kam den Beamten laut Polizei in der Krumbacher Straße ein Schlangenlinienfahrer auf der Gegenfahrspur entgegen. Sie hielten den Fahrer an und kontrollierten ihn.

An Schlägerei beteiligter riecht nach Alkohol und Marihuana

Der 46-jährige Mann roch stark nach Alkohol und Marihuana und konnte sich aufgrund dieses Konsums fast nicht mehr auf den Beinen halten, wie die Polizei mitteilt. Auf Nachfrage gab er zu, dass er an der Schlägerei beteiligt gewesen war. Der Fahrer verweigerte vor Ort den Atemalkoholtest und beleidigte die eingesetzten Beamten. Deshalb haben diese eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Dafür kam eine Unterstützungsstreife dazu. Im Krankenhaus beleidigte er weiter die eingesetzten Polizisten und leistete Widerstand, um der Blutentnahme zu entgehen. Nach der Blutentnahme brachten die Beamten den Mann auf Anordnung eines Richters in den Arrest. Auf dem Weg dortin leistete der Mann erneut Widerstand. Sein Auto wurde am Ort der Kontrolle abgeschleppt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Verkehr. (AZ)