Die Migrationspolitik in Deutschland befindet sich im Wandel. An den Grenzen finden Kontrollen statt und es kommen weniger Flüchtlinge nach Bayern. Das macht sich bei den Zahlen im Landkreis Augsburg bemerkbar. Entsprechend soll in den kommenden Monaten die Zahl der Unterkünfte verringert werden. Insgesamt will der Landkreis knapp 270 Plätze für Flüchtlinge abbauen.

