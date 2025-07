Schockanrufe: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Die Masche ähnelt sich: Betrüger setzen Menschen am Telefon massiv unter Druck und in Panik. Am Mittwoch riefen Unbekannte mehrfach in Hiltenfingen an. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, dass nahestehende Verwandte schwere Verkehrsunfälle verursacht hätten und daher die Zahlung einer Kaution erforderlich sei.

Angerufene durschauen das Spiel

Die Angerufenen durchschauten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch. Ein Schaden ist deshalb nicht entstanden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen gibt folgende Tipps:

Polizei hat Tipps

Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten.

Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

Angaben sollten persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der bekannten Telefonnummer überprüft werden. Die Telefonnummer der jeweiligen Behörde immer selbst heraussuchen.

Niemals unbekannte Personen in die eigene Wohnung lassen.

Bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110 anrufen.

Weitere Informationen gibt es online unter https://www.polizei.bayern.de/nmmo und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick. (AZ)