Schüler verabschieden Gesetz im bayerischen Landtag

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur konstituierenden Sitzung hier im Bayerischen Landtag“ - Dieser Satz fiel am Montag tatsächlich in München. Denn im Maximilianeum fand das Planspiel „Der Landtag sind wir“, des Centrums für angewandte Politikforschung (CAP) statt.

Auch 30 Schülerinnen und Schüler der Leonhard-Wagner-Realschule aus Schwabmünchen unter Leitung der beiden Politik und Gesellschaftslehrkräfte Florian Lutz und Victoria Ressel waren dabei. Das Planspiel ist eine Initiative des CAP um jungen Menschen den Politikalltag und den Weg der Entscheidungen möglichst realistisch näherzubringen. Der erste Vizepräsident des Bayerischen Landtags Tobias Reiß begrüßte die Schüler, die von Jakob Schmid, Projektleiter von „Der Landtag sind wir“, in das Planspiel eingeführt wurden. Die 108 Schülerinnen und Schüler aus vier bayerischen Schulen wurden per Losverfahren in eine von vier Fraktionen eingeteilt.

Es soll für die Schwabmünchner Schüler so realistisch wie möglich gemacht werden

Die Fraktionen sind wie die Rollen der Abgeordneten fiktiv, um sich von Parteien unabhängig zu machen. Sie sind jedoch an die im Landtag vertretenen Parteien angeglichen. Es gibt eine konservative, eine liberale, eine soziale und eine ökologische Fraktion.

Im Anschluss an die Auslosung besprachen sie sich in ihren Fraktionen, um jemanden zu bestimmen, der der Fraktion vorsitzt. Wieder zurück im Plenarsaal des Landtags eröffnete eine Schülerin als Alterspräsidentin die Sitzung und schlug die richtige Präsidentin aus den Reihen der konservativen Fraktion vor: Maja Riffler, die mit echtem Namen Leonie Kraich heißt und in Schwabmünchen in die zehnte Klasse geht. Sie begrüßte alle Kolleginnen und Kollegen und fuhr mit der Nennung der Ausschüsse fort, in denen das zu beschließende Gesetz, ausgearbeitet werden sollte: Gesunde Ernährung an bayerischen Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten.

Dem Landtag sind Projekte wie diese sehr wichtig

Leiterin des CAP, Eva Feldmann-Wojtachnia, meint dieses Projekt sei dem Landtag und der Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sehr wichtig. Sie ist auch Schirmherrin des Projekts, konnte den Tag wegen einer CSU-Präsidiumssitzung aber nicht eröffnen. Später machte Aigner Fotos mit den Schülern. Insgesamt werden in Bayern 80 solcher Planspiele jährlich veranstaltet und finanziert. Die meisten von ihnen finden an den Schulen selbst statt. Hier wird kein Unterschied von Gymnasium bis hin zu Förderschulen gemacht. Denn laut Feldmann-Wojtachnia ist politische Bildung an allen Schulen gleich wichtig. Einmal im Jahr findet das große Planspiel statt, das über einen ganzen Tag geht.

Landtagspräsidentin und Schirmherrin Ilse Aigner nahm sich für alle Schülerinnen und Schüler Zeit, um Fotos mit ihnen zu machen. Foto: Florian Lutz

Die Projekte werden von circa 45 geschulten Teamerinnen und Teamern, meist Studierende der Ludwig-Maximilian Universität München, begleitet, erzählt Projektleiter Schmid. Auch sie werden vom Landtag bezahlt, um pro Jahr rund 6000 jungen Menschen den Demokratieapparat praxisnah näherzubringen. Es gibt zehn verschiedene Gesetzes-Szenarien, aus denen die Schulen auswählen dürfen. Das Projekt komme sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Schülerinnen und Schülern gut an. Die 30 Schwabmünchner Jugendlichen meldeten sich alle freiwillig für das Spiel.

Schwabmünchner verabschieden Gesetz zu gesunder Ernährung

Zurück im Plenarsaal wurde das Gesetz, das in den Ausschüssen diskutiert und angepasst wurde und final debattiert. Im Anschluss diskutierten die gesundheitlichen Sprecherinnen und Sprechern oder Vertretungen aller fünf Fraktionen des Landtags. Im Plenarsaal des Maximilianeums ein Gesetz verabschiedet zu haben, auch wenn es nur ein Planspiel war, können nicht alle Schüler von sich behaupten.