Tödlicher Unfall: 16-Jähriger stirbt nach Crash mit Verkehrsschild

Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße A 18 am Dienstagabend zwischen Langerringen und Schwabmühlhausen: Ein 16-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt.

Jugendlicher stirbt nach Unfall zwischen Schwabmühlhausen und Langerringen

Der Jugendliche war laut Polizei mit einem Leichtkraftrad in Richtung Schwabmühlhausen unterwegs. Ein Freund, der ebenfalls auf einem Moped fuhr, hatte ihn begleitet. Kurz vor dem Ortseingang Schwabmühlhausen kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen. Gegen 18.20 Uhr wurde der Notruf abgesetzt.

Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er nach Polizeiangaben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Er untersuchte die Spuren an der Unfallstelle und die Schäden am Moped. So lassen Rückschlüsse zum genauen Hergang des Unfalls ziehen.

Der tragische Unfall ist bereits der dritte Vorfall auf der kurvigen Strecke in diesem Jahr. Im Mai zog sich ein Motorradfahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige in nördlicher Richtung unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit sowie einer nicht ordnungsgemäßen Bereifung kam er nach links von der Fahrbahn ab. (mcz)