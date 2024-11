Adventskalender des Lions Clubs für einen guten Zweck

Zum elften Mal bietet der Lions-Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe den beliebten Adventskalender an, der mit Preisen so prall gefüllt ist wie nie zuvor. Fast 100 Firmen aus der Schwabmünchner Geschäftswelt und Umgebung haben sich daran beteiligt und stellen insgesamt 394 Gewinne im Wert von 13.742 Euro zur Verfügung.

Verkaufsstart war beim Weinfest. Bereits zum dritten Mal durfte der Schwabmünchner Architekt und Künstler Gerhard Birkle das Kalendermotiv gestalten: Das Aquarell zeigt die Schwabmünchner Stadtpfarrkirche St. Michael von Süden in winterlicher Umgebung mit Weihnachtsbuden im Bereich des Schrannenplatzes. Jeder Kalender hat eine eigene Losnummer. Jedem Gewinn wird eine Losnummer zugeordnet. Die ausgelosten Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember wöchentlich am „Schöffel-Lowa-Store“, in den Schaufenstern der Alten Apotheke sowie der Paracelsus-Apotheke und täglich auf der Homepage des Lions-Clubs veröffentlicht.

Die Gewinne können bis spätestens 31. Januar bei den Sponsoren abgeholt werden. Wer den Kalender für fünf Euro kaufen möchte, kann sich an folgende Verkaufsstellen wenden: Tankstelle Meiringer, Bäckerei Müller, Buchhandlung Schmid, Hiltenfinger Keller und Schreibwaren Wenger. Der Erlös aus dem Verkauf wird ausschließlich für soziale und gemeinnützige Zwecke verwendet. Auf diese Weise konnten seit 2014 bisher rund 80.000 Euro gesammelt werden.

