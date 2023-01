Schwabmünchen

06:00 Uhr

Ältester Verein Schwabmünchens: Die Liedertafel wird 175 Jahre alt

Plus Schwabmünchens ältester Verein, die Liedertafel, hat im Jubiläumsjahr ein volles Programm. Für den Schwarz-Weiß-Ball gibt es schon Karten.

Von Hieronymus Schneider

Mit der Gründung am 11. Oktober 1848 ist die Liedertafel der älteste existierende Verein Schwabmünchens. Ein 175-jähriges Vereinsjubiläum will auch ganz besonders gefeiert werden und so hat sich der Vorstand mit Reinhard Liepert an der Spitze ein besonderes Programm mit dem Höhepunkt kurz nach dem eigentlichen Geburtstag ausgedacht.

