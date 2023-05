Hohe Haftstrafe für falsche Krankenschwester an Wertachklinik

Die 42-jährige Frau, die mit falschen Papieren an der Wertachklinik in Schwabmünchen arbeitete, wurde am Landgericht verurteilt. Sie muss für mehr als neun Jahre ins Gefängnis.

Eine Haftstrafe von neun Jahren und drei Monaten muss eine Frau verbüßen, die an der Wertachklinik als Krankenschwester gearbeitet hatte. Mit falschen Dokumenten hatte sich die 42-Jährige bei einer Zeitarbeitsfirma beworben. Über das Unternehmen kam sie an die Wertachklinik in Schwabmünchen. Dort fielen ihre Defizite schnell auf. In einer Nachtschicht kam es dann zu einen verhängnisvollen Fehler.

Die falsche Krankenschwester verabreichte einem schwer kranken Mann eine Überdosis Insulin. Obwohl der Blutzucker einen alarmierenden Wert erreicht hatte, unterließ es die Frau, einen Arzt zu holen. In die Pflegedokumentation trug sie einen falschen Wert ein. Der Fehler kam wenig später ans Licht. Dem Patienten half das allerdings nicht. Am nächsten Tag starb er. Woran genau, das bleibt unklar.

Falsche Krankenschwester war angeklagt wegen versuchten Mords

Weil nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden könnte, dass die zehnfache Menge Insulin für den Tod des Mann verantwortlich war, wurde die Frau aus dem Raum Berlin wegen versuchten Mordes angeklagt.

Am Landgericht Augsburg wurde gegen die falsche Krankenschwester verhandelt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Während des mehrtägigen Prozesses sagten Polizisten, Kolleginnen der Frau, ein Chefarzt, Verwandte und mehrere Gutachter als Zeugen aus. Die Pflegekräfte der Frau ließen kein gutes Haar an der Frau, die noch mehr Fehler in den anspruchsvollen Intensivpflege gemacht hatte. In der Verhandlung gab sie zu, mehrere Dokumente und Zeugnisse gefälscht zu haben. Sie habe ein Lügenkonstrukt aufgebaut, aus dem sie keinen Weg fand, sagte ihr Anwalt Andrea Boukai. Er attestierte seiner Mandantin auch fachliche Unkenntnis.

Prozess in Augsburg: Gericht ermuntert die Frau, eine Ausbildung zu machen

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe ihn Höhe von elf Jahren gefordert, die Verteidigung hatte für eine Strafe im einstelligen Bereich plädiert.

Der Vorsitzende Richter Franz Wörz sprach in der Urteilsbegründung der 42-Jährigen ins Gewissen. Sie solle die Haft nun als Chance sehen, um eine echte Ausbildung in einem echtem Beruf zu absolvieren. Das Thema Krankenschwester, so das Gericht, ist für sie erledigt.