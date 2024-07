Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch zwischen 7.45 Uhr und 15.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen gekommen. Auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums touchierte ein bislang unbekanntes Unfallfahrzeug laut Polizei ein anderes Auto und verursachte einen Sachschaden von geschätzten 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen, oder sich bei der Polizei zu melden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet unter Hinweise unter der Telefonnummer 08232 96060. (AZ)

