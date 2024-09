Auto rollt weg: Bäume und Wagen nehmen Schaden

Ein ungesichertes Auto ist gegen ein anderes Fahrzeug gerollt. Am Schrannenplatz kam es am Dienstag, 17. September, zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann hatte sein Auto geparkt, ohne es gegen Wegrollen zu sichern. Nach Angaben der Polizei setzte sich das Fahrzeug aufgrund des Gefälles in Bewegung und rollte gegen ein anderes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro. Durch den Zusammenstoß wurden außerdem zwei Bäume beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. (AZ)

