Schwabmünchen/Bobingen

vor 19 Min.

Schwabmünchen bekommt ein neues Bad – Bobingen muss warten

So soll das neue Bad in Schwabmünchen aussehen. Die Bauarbeiten sollen im Juni beginnen.

Plus Während in Schwabmünchen bald der Startschuss für ein neues Hallenbad fällt, fällt in Bobingen ein Neubau auf absehbare Zeit ins Wasser. Die Stadt muss sparen.

Von Carmen Janzen und Elmar Knöchel

Hohe Wellen haben die Hallenbad-Neubau-Pläne bislang in beiden Städten geschlagen. Aber nur Schwabmünchen bekommt eines, Bobingen muss sich noch gedulden. Ob es dort überhaupt in absehbarer Zeit ein Ganzjahresbad geben wird, ist ungewiss. Der Stadt fehlt das nötige Geld.

