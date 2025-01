Bombennacht in Schwabmünchen: Chorprojekt zum 80. Jahrestag

Die Friedensmesse des walisischen Komponisten Sir Karl Jenkins “The Armed Man” wurde im Jahr 2000 in London uraufgeführt. Zum Gedenken an die Schwabmünchner Bombennacht vor 80 Jahren wird dieses Stück Ende März auch in Schwabmünchen zu hören sein. Kirchenmusiker Stefan Wagner sucht noch interessierte Musiker und Sänger.

Jenkins Werk ist ein Antikriegsstück

Jenkins möchte sein Werk einerseits als Antikriegsstück, andererseits als Aufruf zum interreligiösen Dialog verstanden wissen. Es ist nicht ohne Grund das weltweit am meisten aufgeführte Werk eines noch lebenden Komponisten. The Armed Man” entführt das Publikum auf eine Reise durch verschiedene Emotionen – von den düsteren Klängen des Krieges bis hin zu den hoffnungsvollen Melodien des Friedens. Jenkins’ Meisterwerk ist ein Appell an die Menschlichkeit und ein berührendes Plädoyer gegen Gewalt und Krieg.

Die Besetzung ist für vierstimmigen gemischten Chor und Orchester mit vier Solisten. Neben Teilen der Messe enthält das Stück Passagen aus anderen religiösen und historischen Quellen. Überdies werden Texte von Rudyard Kipling, Alfred Lord Tennyson und Toge Sankichi verwendet, der den Atombombenabwurf auf Hiroshima überlebte, aber einige Jahre später an Leukämie verstarb.

61 Menschen verloren ihr Leben, mehr als 100 Häuser wurden zerstört

Vor nun bald 80 Jahren, am 4. März 1945 fielen Bomben auf Schwabmünchen. Es verloren 61 Menschen ihr Leben, mehr als 100 Häuser waren komplett zerstört, der Turm der Michaelskirche brannte wie eine Fackel, das gesamte Kirchenschiff ging verloren. Fünf Jahre später wurde im März 1950 der Wiederaufbau des Kirchenschiffs mit der Altarweihe gefeiert.

Viele Sängerinnen und Sänger werden gesucht

Jenkins Werk wird am Samstag, 29. März, ab 19 Uhr in der Schwabmünchner Stadtpfarrkirche aufgeführt. Gesucht werden viele Sängerinnen und Sänger im Projektchor, die ab 8. Januar intensiv in den Mittwochsproben ab 19.45 Uhr im Pfarrsaal mitmachen. Wer mittwochs nicht oder selten Zeit hat, kann dieses Werk auch in den Montagsproben ab 13. Januar (jeweils ab 18.30 Uhr) mit dem Jungen Chor erlernen. Es kommt voraussichtlich jeweils eine Freitagsprobe im Januar und Februar hinzu, die Hauptproben mit Chor- und Orchester sind am 21. und 28. März. Wer ein Orchesterinstrument spielt, ist zu den Proben an den Freitagen ab 17. Januar (18.45 Uhr im Pfarrsaal) willkommen. Anmeldung und Informationen bei Stefan Wagner, Telefon 08232/995273 oder stefan.wagner@bistum-augsburg.de.

Karl Jenkins, 1944 in Wales geboren, in den 80ern verfasste er überwiegend Werbemusik bevor er mit seinem Projekt „Adiemus“ erfolgreich wurde, in dem er Chor-Arrangements und Sinfonik mit Pop und ethnischer Musik verschmolz. Hierbei entstanden seine bisher erfolgreichsten geistlichen Werke, das „Requiem“ und „The Armed Man“.