Der Übeltäter ist nicht gefunden. Aber es gibt einen Hinweis, was den Schaum am Strickerbrunnen am Schrannenplatz in Schwabmünchen verursacht hat: Vermutlich war es Seifenblasen-Flüssigkeit. Das entsprechende Gefäß kam zum Vorschein, als der „Winterzauber“ verschwunden war. Am Donnerstag hatte Schaum den Brunnen verhüllt. Mit etwas Abstand sah es fast wie Schnee aus. (AZ)

