Busfahrplan: Änderungen im südlichen Landkreis

Wegen eines Betreiberwechsels kommt es im südlichen Landkreis Augsburg ab 1. Januar zu Fahrplanänderungen bei den AVV-Regionalbuslinien 711, 712 und 704. Die Fahrgäste werden gebeten, sich online oder im AVV-Kundencenter über die Änderungen zu informieren.

Persönliche Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten sind in der App „meinAVV“ oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de abrufbar. (AZ)