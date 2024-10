Das Beste aus bekannten Musicals

„Musical Memories“, also Höhepunkte aus bekannten Musicals, erklingen am Freitag, 18. Oktober, in der Stadthalle Schwabmünchen um 19.30 Uhr. Vor einigen Jahren hat das Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen diese Reihe mit beliebten Musical-Melodien ins Leben gerufen. Seither haben sich die Konzerte des Orchesters Divertimento zusammen mit dem Chor Cantiamo und bekannten Gesangssolisten unter der Leitung von Jürgen Scholz zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Dabei werden Ausschnitte aus erfolgreichen Musicals in neuen Arrangements in opulenter musikalischer Besetzung präsentiert.

Im diesjährigen Konzert erklingen beliebte und vertraute Lieder aus bekannten Musicals wie „Kiss me Kate“, „Elisabeth“, „Der König und ich“, „Evita“, „Anastasia“ und „My Fair Lady“, auch Stücke aus seltener aufgeführten Werken wie „Marie Antoinette“ oder „Swinging St. Pauli“. Teils temperamentvoll, teils innig gestaltet werden die Lieder von den bekannten Gesangssolisten Judith Dölle-Kohn, Nicola Fernholtz, Petra Knaus, Mathias Donat, Florian Lautenbacher und Joachim Stork interpretiert.

Musikalischer Schwerpunkt

Wurden bei den bisherigen Veranstaltungen die Lieder meist in der Originalsprache vorgetragen, so werden diesmal alle Stücke des abwechslungsreich gestalteten Abends in deutscher Sprache gesungen. Einen musikalischen Schwerpunkt gibt es auch mit dem Welterfolg „My Fair Lady“, einem der erfolgreichsten Werke des Genres Musical, dem der gesamte zweite Teil des unterhaltsamen Konzertabends gewidmet ist. Nicht nur dieses weltbekannte Stück verspricht einen abwechslungsreichen Abend mit großen Emotionen, Leidenschaft und Liebe, bei dem aber auch Humor und Unterhaltung nicht zu kurz kommen.

Eintrittskarten zum Preis von 14 Euro beziehungsweise 10 Euro für Jugendliche bis 16 Jahre sind im Internet unter www.kultur-schwabmuenchen.de/tickets erhältlich oder am Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr im Kulturbüro in der Fuggerstraße 40. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro beziehungsweise 14 Euro. (AZ)