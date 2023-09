Das hat die Volkshochschule Schwabmünchen ab Herbst zu bieten

Das neue Programm der Volkshochschule startet ins Herbstsemester. Es gibt mehrere neue Kurse in verschiedenen Bereichen.

Das neue Programm der Volkshochschule Schwabmünchen startet am 19. September ins Herbst- und Wintersemester. Insgesamt bietet sie 133 Kurse in verschiedenen Bereichen an. Hier ein Überblick über das Kursangebot:

„BBP – Bauch, Beine, Po“, „Gedächtnistraining – bewegt denken“, „Hula-Hoop“, „Pilates“, „Qi Gong“, „Speck muss weg“, „Ü60 Fitnessgymnastik“, „Wirbelsäulengymnastik“, „Zumba“, und die neuen Kurse „CORE 3D – deine ganzheitliche Rückenschule“, „Early Bird: Sportlich Durchstarten am Morgen“ und „Fitness für jeden Körper“ sorgen für viel körperliche Aktivität. Eltern Hier sind drei neue Kurse „Gelassen durch die Trotzphase!“, „Strafe muss (nicht) sein“ und „Kinder(leicht) im Netz – Internetnutzung bei Kindern bis 12 Jahre sicher begleiten“ im Programm.

Neue vhs-Kurse gibt es unter anderem rund um Ernährung

Tipps und Erklärungen bietet der Kurs „Alles rund ums Geld: Vermögen, Finanzen, Absicherung – einfach erklärt“. Fragen um die Funktionsweise von und was für eine Investition in benötigt wird, werden in dem Kurs „ für Einsteigerinnen – passives Investieren mit “ geklärt. Gesellschaft Geschrieben wird erneut in der „Schreibwerkstatt Schwabmünchen “ und im „Lesekreis: Freude“ wird über Gedichte, Romane und Erzählungen gesprochen. In den neuen Kursen „Schach für Anfänger“ kann das Schachspiel erlernt werden und in „Schach für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene“ kann trainiert und sich mit neuen Techniken und Taktiken beschäftigt werden.

Die Volkshochschule hat Gesundheits-Tipps für die ganze Familie

Tipps für die ganze Familie erhält man in den Kursen „Husten, Schnupfen, Heiserkeit – natürlich behandelt“, „Tapen Sie den Schmerz weg – die topaktuelle Schmerztherapie“ und „Gesunde Kinder durch Naturheilkunde“. Kinder Getanzt wird wieder bei „nappydancers® – spielerisch Tanzen für die Kleinsten“ im Alter von etwa 2 – 4 Jahren und auch der „Yoga-Garten“ wird für Kinder von ca. 3 - 6 Jahren erneut angeboten.

„Nähkurse“, „Aquarellmalen“ und „Weidenflechten“ bieten kreative Anreize. Ganz neu dabei sind: „Herbstliches Kürbisgesteck“, „Kerzen selbst gestalten“ und „Trockenfilzen mit der Nadel“. Kunst und Architektur Hier werden drei neue Kurse angeboten: „Sehenswert – Museen und Originale in Zeiten der Massenmedien“, „Häuser lesen – was Architektur uns verraten kann“ und „Abstrakte Kunst: Auf den Arm genommen?“.

Bei einigen Kursen der Volkshochschule Schwabmünchen geht es in die Natur

In diesem Bereich bietet die vhs Kurse wie „Zeit- und Selbstmanagement – Der Schlüssel für gute Laune und Erfolg“, „Nein sagen lernen“, „Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken“ sowie erneut einen neuen „Grundkurs: Vom Gegeneinander zum Miteinander – Gewaltfreie Kommunikation“ an. Sprachen Im Angebot sind die Klassiker Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch. Neu beginnt ein Englischkurs für ältere Lerner mit Grundkenntnissen und Englisch für Wiedereinsteiger, ebenso startet dieses Semester Hebräisch für Anfänger.

Im Angebot sind die Klassiker Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch. Neu beginnt ein Englischkurs für ältere Lerner mit Grundkenntnissen und Englisch für Wiedereinsteiger, ebenso startet dieses Semester Hebräisch für Anfänger. Schwabegg Die Kurse „Speck muss weg“, „Bodylife“ und „Kundalini Yoga“ werden erneut im Dorfgemeinschaftshaus Schwabegg angeboten. Erweitert wird dort das Angebot um die Kurse „Weidenflechten“, „Klangerlebnis“ und „Heilsames Räuchern und altes Wissen über die Zeit zwischen den Jahren – die Rauhnächte “.

Die Volkshochschule Schwabmünchen rundet ihr Angebot mit ihren bewährten und verschiedenen Yogakursen und neuer Yogaworkshops ab. Eine Übersicht gibt es auf www.vhs-augsburger-land.de.

Anmeldungen bei Claudia Gabelsberger, Leitung vhs Schwabmünchen, unter der Telefonnummer 08232/9633-281, bei Karin Frewin, Leitung Bildungsregion Süd, unter 08232/9633-282 oder per Mail an vhs@schwabmuenchen.de. (AZ)