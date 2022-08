Schwabmünchen

vor 17 Min.

Das Singoldsand-Festival in Zahlen: Auf 100 Tonnen Sand drei Tage feiern

In den Vorjahren zählte das Singoldsand-Festival mehr als 10.000 Besucher.

Plus Das Singoldsand-Festival steht in den Startlöchern. Wie viel Arbeit dahinter steckt, zeigt ein Blick auf die Zahlen rund um die Organisation der Veranstaltung.

Von Christian Kruppe

Heute um 14 Uhr beginnt das Singoldsand-Festival mit dem "Singoldsandkasten". Angesprochen sind Kinder und Familien. Das besondere Angebot gibt es mittlerweile zum vierten Mal, das Festival geht am Freitag in die elfte Runde. Wie viel Arbeit und Leidenschaft die Helfer in die Veranstaltung stecken, zeigt ein Blick auf die Zahlen rund um die Organisation des Festivals.

