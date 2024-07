Das Sommerprogramm geht in die Verlängerung

Das Sommerprogramm der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen neigt sich dem Ende zu. Eigentlich endet es mit der Lichtblick-Show von Michael Altinger am 27. Juli. Aber es stehen noch zwei weitere Auftritte fest.

„Incrivelmente latino“ ist das Konzert von Dami Andres und Marcia Bittencourt betitelt. Die beiden haben ihre musikalischen Wurzeln und Erfahrungen in ein Programm mit großer Bühnenpräsenz, enormem stimmlichen Spektrum und in Virtuosität und Brillanz an der seltenen achtsaitigen Gitarre gepackt. Gemeinsam ist diesen Musikern die Liebe zum Jazz, mit der sie die großen Musiktraditionen Südamerikas würzen: Bolero und Bossa Nova, Tango und Samba, Choro und Baião. Sie spielen am Samstag, 7. September, ab 20 Uhr im Bürgerhaus in Graben.

Warmherzig und humorvoll

Zum Abschluss gibt es dann noch eine Lesung von Martina Bogdahn. Warmherzig und humorvoll erzählt sie in „Mühlensommer“ von einem Leben zwischen zwei Welten. Von einer Jugend auf dem Land, einer Flucht in die Stadt und davon, dass man manchmal zurückblicken muss, um sich selbst zu finden. Maria Bogdahn liest am Mittwoch, 11. September, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid. Für die Lesung wird es auch eine musikalische Begleitung geben.

Bereits am Samstag kommt Michael Altinger mit seinem neuesten Programm „Lichtblick“ in die Ulrichswerkstätten nach Schwabmünchen. Schon 1995 begann die Karriere des gebürtigen Niederbayern als Kabarettist. Seitdem sind mehrere Bühnenprogramme entstanden, die er zusammen mit Martin Julius Faber als Altinger & Band präsentiert. Nebenbei ist Altinger auch Darsteller und Autor in Comedyserien gefragt, war Ensemblemitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft hatte Auftritte in so bekannten Sendungen wie Ottis Schlachthof, Grünwald Freitagscomedy, Neues aus der Anstalt, Die Anstalt, dem Scheibenwischer, Die Rosenheim-Cops, München 7 und Der Kaiser von Schexing zu sehen. Und er hat seine eigene Sendung: Altinger mittendrin im Bayerischen Fernsehen. In seinem neueste Programm „Lichtblick“, inzwischen ist er beim letzten Teil der Trilogie angelangt, will Altinger die Welt retten.

Vorverkauf: Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und im Internet.