Der Schwabmünchener Kneipp-Verein startet unter neuer Führung

Mit der Wahl von Hans Wohlfeil zum Vorsitzenden ist das weitere Bestehen gesichert – Darüber freut sich die „Seele des Vereins“

Gertrud Bürgle ist seit mehr als 40 Jahren im Schwabmünchner Kneipp-Verein mit Leidenschaft dabei und fast genauso lange hat sie als stellvertretende Vorsitzende das Vereinsleben geprägt und aufrechterhalten. In den zurückliegenden Jahren hat sie den Kneipp-Verein kommissarisch durch die schweren Corona-Jahre geführt, da es keine gewählte Vorsitzende oder Vorsitzenden mehr gab. „Aber jetzt geht es wieder weiter, das hat schon unser schöner Ausflug auf der Donau letztes Jahr gezeigt“, sagte die 89-jährige und meinte damit vor allem, dass sich mit Hans Wohlfeil ein neuer erster Vorsitzender gefunden hat. „Dass der Hans in Rente geht und den Vorsitz übernimmt, war für mich ein Weihnachtsgeschenk“, zeigte sich Gertrud Bürgle erleichtert darüber, die Verantwortung übergeben zu können.

Der 62-Jährige ist seit 2017 Mitglied im Verein

Der 62-jährige Wohlfeil aus Gennach gehört dem Kneipp-Verein seit 2017 mit seiner Ehefrau an. Beide sind überzeugte Kneippianer mit vielen Aufenthalten in Bad Wörishofen. Beruflich war Hans Wohlfeil viele Jahre Bauhofleiter in Langerringen und zuletzt in Unterföhring. Nun beginnt die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit. „Wir fühlen uns in dem Verein sehr wohl und wollen die gute Gemeinschaft durch den monatlichen Stammtisch, Wanderungen mit Kneipp-Aktionen und Ausflügen beleben“, sagte der neue Vorsitzende und bedankte sich bei Gertrud Bürgle als der „Seele des Vereins“ mit einem Blumenstrauß und einem Päckchen Wohlfühl-Tee aus Bad Wörishofen. Gertrud Bürgle bleibt wie all die Jahre als zweite Vorsitzende aktiv und engagiert im Verein. „Aber ich weiß ja nicht, wie lange das noch geht“, sagte sie so agil wie eh und je.

Kneipp-Kindetagesstätte in Bobingen geplant

Bei der Jahreshauptversammlung wurde Gertrud Sailer als neue Schriftührerin gewählt. Die Schatzmeisterin Ellen Marx und die Beiräte Hermine Albrecht, Manfred Schilling, Christian Bosse und Wolfgang Sauer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Kasse wird wie bisher von Ingrid von Poblotzki und Manfred Schilling geprüft. Als neues Mitglied im Kneipp-Verein wurde das Bayerische Rote Kreuz (BRK) aufgenommen. Als dessen Vertreterin stellte die Hiltenfingerin Gabriele Hornig das Projekt einer „Kneipp-Kindertagesstätte Wasserschloss“ in der Krumbacher Straße in Bobingen vor. Unter der Trägerschaft des BRK soll den Kindern dort gesundes Leben in der Natur durch ausgebildete Kneipp-Gesundheitserzieherinnen nahegebracht werden. Sobald der Neubau fertig ist, sollen dort zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen einziehen, die bisher noch in der Bobinger Siedlung und in der Singoldhalle untergebracht sind.



Der Stammtisch des Kneippvereins Schwabmünchen findet an jedem ersten Mittwoch im Monat mit einem Mittagessen in der Gaststätte Schützenheim statt. Der Vereinsausflug ist für den 28. Juli wieder mit einer Motorschiffsreise auf der Donau geplant.