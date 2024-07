Die Lichtblicke des Michael Altinger

Seit zwei Kabarettprogrammen versucht Michael Altinger die Welt zu retten. Mit „Lichtblick“ kommt es nun zum finalen Showdown dieser Trilogie. Das Ende oder die Rettung der Welt kann der Zuschauer nun live in Schwabmünchen am 27. Juli ab 20 Uhr in den Ulrichwerkstätten miterleben. Zusammen mit Gitarrist Andreas Rother zeigt Altinger auch sein musikalisches Talent. Karten für den Abend der Buchhandlung Schmid kosten im Vorverkauf (erhältlich in der Buchhandlung oder unter online unter https://pretix.eu/buchhandlungschmid/altinger24) 24 Euro. Schüler und Studenten zahlen 16 Euro. Einlass ist um 19 Uhr.

