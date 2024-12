Die perfekte Einstimmung auf Weihnachten

Das waren für eine Kirche ungewohnte Momente: minutenlange stehende Ovationen. Diese erhielten die rund 200 Mitwirkenden des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen für ihr faszinierendes Adventskonzert.

Und noch etwas war besonders ungewöhnlich: Die Kirche St. Michael in Schwabmünchen war nicht nur voll besetzt, sondern auch hinter den Bänken standen die Besucher noch dicht gedrängt: riesiges Interesse an „dem“ Adventskonzert schlechthin. Stadtpfarrer und Dekan Christoph Leutgäb meinte bei seinen einleitenden Worten: „Diese Musik wird die Herzen ins Klingen bringen.“

Gleich zum Auftakt des Abends spielte sich das Orchester des Leonhard-Wagner-Gymnasiums (LWG) in die Herzen des Publikums. Danach erfüllten die Klänge des Vokalsextetts, des rein weiblichen Vokalensembles und der Blechbläser, alle sangen und spielten von der Empore herab, das gesamte Kirchenschiff. Zurück zum Altarraum: Was da der Unterstufenchor und der Junge Chor an Können boten, war unglaublich.

Der Lehrerchor sang „Leise rieselt der Schnee“ mehrstimmig

Ganz neu beim Adventskonzert war der Auftritt des wiederbelebten Lehrerchors, der unter anderem „Leise rieselt der Schnee“ gekonnt mehrstimmig bot. Auch der riesige Oberstufenchor hatte seinen großen Auftritt. Er hatte sich im ganzen Kirchenschiff verteilt und sang „Es wird scho glei dumpa“ Richtung Altar, wo er unter anderem noch mit „Agnus Dei“ mehrstimmig überzeugte. Den vorläufigen Abschluss bot die Big Band mit ihrer dritten Darbietung „Feliz Navidad“. Den letzten Höhepunkt des Abends bildeten dann aber alle Chöre und Instrumentalisten zusammen mit dem Publikum beim traditionellen Weihnachtslied „Macht hoch die Tür“.

Gänsehaut hatten nicht nur die Zuhörer, sondern auch Sandra Möhring, eine der fünf Musiklehrer (Christian Förschner, Markus Göppl, Swen Graba, Werner Wacker) am Gymnasium. „Unsere Schüler und der Lehrerchor wuchsen beim Konzert über sich hinaus. Der Abend wurde trotz der teilweise extrem schwierigen Stücke ein riesiger Erfolg.“ Seit September probten alle Gruppen für dieses Konzert in der Freizeit und teilweise sogar in der Schulpause.

„Macht hoch die Tür" war zum Abschluss von allen Mitwirkenden zu hören. Foto: Reinhold Radloff

Fasziniert zeigte sich auch Schulleiter Alexander Pfaffendorf, der seinem riesigen Lob für die aufgebrachte Kraft, den Einsatz und das hineingelegte Herzblut hinzufügte: „Jetzt kann Weihnachten kommen.“ Nicht weniger begeistert war Gerhard Birkle vom Elternbeirat und meinte, nachdem er Geschenke verteilt hatte: „Schade, dass das Konzert dieser großartigen Talente schon vorbei ist.“ Am Rande des Abends wurde noch bekannt, dass Sandra Möhring mit ihren Musikerkollegen und der Schauspieltruppe unter der Leitung von Barbara Schmidt für das Schuljahr 26/27 ein Musical mit dem Titel „Der große Gatsby“ planen.