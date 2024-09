Ein Dschungelkönig feiert in Schwabmünchen

Als „Tag der Jugend“ sorgte der Donnerstagabend vor dem Michaelimarkt in Schwabmünchen lange Zeit für ein volles Bierzelt. In den vergangenen Jahren war der Zulauf am Donnerstag aber immer spärlicher. Dies soll sich in diesem Jahr ändern. Das habe sich drei Schwabmünchner Unternehmen und Festwirt Thomas Kempter vorgenommen. „Wenn man es genau nimmt, ist die Idee aus einer Bierlaune entstanden“, so Herbert Jauchmann, Vorstand der Raiffeisenbank. Zusammen mit Peter Schäfer vom gleichnamigen Autohaus sowie den Immobilien-Unternehmern Marie und Max Layer saß er vergangenes Jahr beim Unternehmertreff am Marktmontag im Festzelt. „Dabeihaben wir festgestellt, dass auch Dank des Festwirtes, das Zelt von Freitag bis Montag voll war, aber der Donnerstag nicht mehr läuft“, erinnert sich Peter Schäfer.

So kam es zur Verpflichtung der Stars

Daher holten sie Festwirt Thomas Kempter zu sich und gaben ihm den Auftrag, „etwas Großes zu besorgen“ - mit der Zusage, dass sie dies unterstützen. Und er tat, wie geheißen. Mit den „Troglauern“ und Ross Antony, dem 2008er Dschungelkönig, hat Thomas Kempter zwei große Nummern für den 26. September, verpflichten können. Marie Layer zeigt sich von den Stars begeistert: „Wir sind mit dem Donnerstagabend groß geworden. Es war früher Pflicht, dort zu sein. Daher unterstützen wir das gerne. Dass nun ein Star wie Ross Antony nach Schwabmünchen kommt, das ist schon etwas Besonderes.“

„Besonders“ ist auch ein Wort, das Thomas Kempter nutzt. Es sei nicht nur besonders, dass Firmen einen solchen Abend unterstützen, auch der Freitag, der „Tag der Betriebe“, sei besonders.

Der Eintritt ist am Donnerstag frei

Für ihn sind die „Troglauer“ und Ross Antony eine gute Kombination. Die Band aus der Oberpfalz nennt ihre Musik „Heavy Volxmusik“, covert Songs und hat auch eigene Lieder. Ross Antony, der mit der Casting-Band „Bro´Sis“ 2001 seine Karriere startete, ist mittlerweile ein großer Name in der Schlager-Branche. Der gebürtige Engländer wird eine gute Stunde auf der Bühne stehen, die Oberpfälzer spielen vor und nach dessen Auftritt. Durch die Unterstützung der Firmen ist der Eintritt an diesem Abend frei. „Die Gäste sollen ihr Geld lieber in Essen und Trinken investieren“, so Herbert Jauchmann. Thomas Kempter rät, sich Plätze im Zelt zu reservieren. „Die ersten Buchungen sind schon da“, weiß der Festwirt. Bei einem gemeinsamen Gewinnspiel in den Sozialen Medien legen die drei Firmen noch einen obendrauf, neben einem Tisch in bester Lage und zehn Maß Bier gibt es auch ein „Meet&Greet“ mit Ross Antony.

Auch bei der Stadt kommt der Plan für den Donnerstag gut an. „Wir sind den Unterstützern dankbar, vor allem weil sie das schon jahrelang machen“, erklärt der Zweite Bürgermeister Josef Alletsee, der sich schon jetzt auf Ross Antony freut. „Das zeigt, dass Schwabmünchen eine bunte und offene Stadt ist“, ergänzt er.