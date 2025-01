Ein erfreuliches Ergebnis

Am 8. Dezember fand das „Singen im Advent“ der SingGoldies in der evangelischen Christuskirche statt. Die Sängerinnen und ihre Dirigentin freuten sich über den großen Applaus und am Schluss über die große Spendenbereitschaft der Zuhörer. Dieses Konzert war nur durch Mithilfe der evangelischen Kirche, insbesondere Pfarrer Gatz, möglich. Deshalb beschloss der Vorstand des Chores einen Teil seiner Einnahmen an die Kirchengemeinde abzugeben. Die Übergabe der Spende in Höhe von € 250,00 erfolgte am 31.12.

