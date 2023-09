Divertimento spielt Konzert voller Erinnerungen an große Musical-Momente

Die Orchestervereinigung Divertimento wird auch dieses Jahr mit einem Konzert großer Musical-Melodien in der Stadthalle Schwabmünchen auftreten.

Die Melodien, die an diesem Samstagmorgen durch das Lech-Wertach-Probenzentrum erklangen, ließen schon jetzt auf einen Abend erwarten, der im Gedächtnis der Gäste haften bleiben wird. Das Orchester Divertimento unter der Leitung von Jürgen Scholz bereitete sich, wie schon im vergangenen Jahr, auf ein Konzert mit „Musical Memories“ vor, das am 30. September in der Stadthalle zu hören sein wird. Dazu hat der ehemalige Musiklehrer und Träger der Kunst- und Kulturpreises der Stadt Schwabmünchen 2011 zahlreiche Stücke aus Musicals wie „West Side Story“, „Tanz der Vampire“, „My Fair Lady“ oder „Showboat“ für die Musiker neu arrangiert. „Wir werden aber auch Stücke von Musicals spielen, die in Deutschland eher unbekannt sind“, sagte Scholz im Gespräch. Unterstützt werde Divertimento dieses Jahr durch das Blechbläserensemble der Musikschule Lechfeld und dem Vokalensemble Cantiamo.

Die Musiker arbeiten für einen perfekten Musical-Abend in Schwabmünchen

Um möglichst nahe am Original zu bleiben, seien seine Arrangements auf den Umfang und das Können seiner Mitwirkenden zugeschnitten; die hohe Qualität seiner Musiker erlaube ihm jedoch komplexere Partituren. „Ich habe nicht nur die Verantwortung für einen unterhaltsamen Abend, sondern auch für die Musiker. Ich schicke keinen auf die Bühne, damit er sich blamiert“, begründete er seine umfassenden Vorarbeiten für einen perfekten Abend.

Das Konzert, bei dem Judith Dölle-Kohn, Nicola Fernholtz, Petra Knaus, Mathias Dornat, Florian Lautenbacher und Joachim Stork als Gesangssolisten die Musicalmelodien zum Leben erwecken, wird vom Kulturbüro Schwabmünchen veranstaltet. „Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hatte mir Dr. Doris Hafner, Leiterin des Kulturbüros, unmittelbar nach dem Konzert die diesjährige Veranstaltung angeboten“, sagte Scholz.

Info: Das Konzert findet am Samstag, 30. September, in der Stadthalle Schwabmünchen statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn eine Stunde später. Die Karten können zum Preis von 14 Euro (Kinder unter 16 Jahren zahlen 7 Euro, unter sechs Jahren Eintritt frei) über das Kulturportal der Stadt www.kultur-schwabmuenchen.de, oder an Donnerstagen von 14 bis 18 Uhr direkt im Kulturbüro der Stadt (Fuggerstraße 50), erworben werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse.