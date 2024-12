Einbrecher randalieren in Schule in Schwabmünchen

In die Schule eingebrochen sind Unbekannte in Schwabmünchen im Breitweg. Im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr, und Dienstag, 13.05 Uhr, kam es laut Polizei zum Einbruch. Einer oder mehrere unbekannte Täter drangen über ein Kellerfenster in das Gebäude ein und warfen darin gelagerte Gegenstände auf den Boden. Ob etwas entwendet wurde, weiß die Polizei bisher nicht. Der entstandene Sachschaden an der Fensterscheibe beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Einbruchs aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (mjk)

