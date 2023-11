Eine verborgene Tür und eine Menge Mitmachaktionen

Plus Bei den Renovierungsarbeiten im Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen kommt eine Überraschung zum Vorschein. Mehrere Aktionen beleben demnächst das Haus.

Die Überraschung war groß, als Alina Krüger beim Sichten der Trachtensammlung im Dachgeschoss des Museums und der Galerie Schwabmünchen (MUGS) hinter einen großen Schrank eine versteckte Tür entdeckte. „Nachdem wir schon einige Überraschungen erlebt hatten, konnte vielleicht auch der Raum hinter dem Schrank etwas Besonderes bereithalten, zumal er nicht im Gebäudeplan eingezeichnet war“, erinnert sie sich.

Die Suche nach dem Schlüssel sei erfolgreich gewesen, Mitarbeiter des Bauhofs hätten den schweren Schrank verschoben, der Schlüssel drehte sich im Schloss, die Tür ging auf. Unter den erwartungsvollen Blicken der Museumsverantwortlichen gab der kleine Raum sein Geheimnis preis: mehrere Holzbretter. „Natürlich war schon eine Enttäuschung zu spüren. Aber wir wollen jetzt den neuen Raum auch für die Ausstellung der Sammlung nutzbar machen“, berichtet Krüger. Derzeit ist das Dachgeschoss noch gesperrt und Einblicke in die Welt des bäuerlichen sowie des bürgerlichen Lebens nicht möglich. Dringende Sanierungsarbeiten machten das nötig.