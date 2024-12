Eine Weihnachtsgeschichte der „Wurzelkinder“

Zum zweiten Mal haben sich die Kinder des städtischen Waldkindergartens Wurzelkinder eine schöne Geschichte zu Weihnachten überlegt und diese dann liebevoll in fünf Schaubuden auf dem Hoigarten ausgestellt. In diesem Jahr erleben die Waldtiere in den einzelnen Schaubildern die vier Jahreszeiten und zu Weihnachten im fünften Bild eine Überraschung. Dank Harald Schieber ist diese Geschichte wieder zu einem wundervollen Pixi-Buch geworden, auf das die Kinder sehr stolz sind. Es ist am Stand der Werbegemeinschaft auf dem Hoigarten und in der Buchhandlung Schmid erhältlich. Von jedem verkauften Buch geht jeweils eine Spende an das ambulante Kinderhospiz München und an die Wurzelkinder für einen Ausflug.