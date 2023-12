Fitness-Studio spendet an die Tafel

Anstatt kostenintensive Jubiläumsgaben zu verteilen, spendet die Firma Spieker eine beachtliche Summe zum Jubiläum an die Schwabmünchner Tafel.

Im Januar 1974 war der Andrang groß, als Wolfgang Spieker sein Fitness-Studio eröffnete. Dies war nicht nur der Einrichtung an der Bachstraße geschuldet, sondern wohl mehr dem Eröffnungsgast: der viermalige „Mr. Universum“ und zu dem Zeitpunkt viermalige „Mr. Olympia“ Arnold Schwarzenegger.

„Ich kann mich noch gut an den Rummel erinnern“, sagte Winfried Spieker, der jetzt das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Rainer führt. Anlässlich des anstehenden 50-jährigen Jubiläums verzichten die Betreiber auf große Geschenke an Besucher, sondern spenden 2500 Euro an die Schwabmünchner Tafel. „Ich traf neulich jemanden, der sich noch nicht einmal eine Frühstückssemmel leisten konnte“, sagte Winfried Spieker zur Spendenidee. Dazu gekommen wäre ebenso das Engagement von Tochter Simone als ehrenamtliche Helferin der Tafel. Eine Einschränkung macht Spieker jedoch: „Ich möchte, dass der Betrag für Kinder vorgesehen wird."

Spende geht zweckgebunden an Kinder

Peter Wyss, Leiter der Schwabmünchner Tafel, und sein Mitstreiter Hubert Pfandzelt sagten die Zweckbindung zu. „Wir haben einen Extra-Topf für Kinderzwecke. Darauf können wir für die bei uns registrierten 135 Kinder zugreifen“, erläuterte Wyss. Andreas Claus, Geschäftsführer der Schwabmünchner Caritas, unter deren Dach der Tafelbetrieb läuft, bestätigte dies und ergänzte bei der Spendenübergabe: „Zweckgebundene Verwendung von Spenden sind kein Problem. Die Kinder sollen nicht unter den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern leiden.“

Gutscheine für Tafel-Kunden

Zusätzlich zur Geldspende sicherten die Fitness-Studio Betreiber 50 Gutscheine im Wert von 50 Euro für ein monatliches Training von Tafelkunden in ihrem Haus zu. „Dies gilt ohne jegliche Folgeverpflichtung und nur bei einer Verteilung durch Tafelmitarbeiter. Wer wirtschaftlich auf die Tafel angewiesen ist, kann sich diese Sonderausgaben sonst nicht leisten“, sagte Winfried Spieker abschließend.

