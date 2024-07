Fünfter X-Run knackt zwei Rekorde

Icon Vergrößern Die Teilnehmeranzahl beim Wertachrun war voll ausgelastet. Auch kamen so viele Spendengelder zusammen, wie nie zuvor. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Die Teilnehmeranzahl beim Wertachrun war voll ausgelastet. Auch kamen so viele Spendengelder zusammen, wie nie zuvor. Foto: Nadine Kruppe

Im Ziel reißt Christopher von Stelzer die Arme hoch. In etwas mehr als 47 Minuten hat er zehn Kilometer lange „Champions“-Strecke vom Luitpoldpark an die Wertach und wieder zurück mit 20 Hindernissen bewältigt. Mit dieser Zeit gewinnt er die erstmals in Schwabmünchen durchgeführte Qualifikation zur Welt- und Europameisterschaft im Hindernislauf. Die schon anwesenden Hobbyläufer, die später starten zollen anerkennenden Applaus. Der Sieger des am Nachmittag gestarteten X-Run-Ultra wird auf selber Strecke drei Minuten länger unterwegs sein und hatte dabei fünf Hindernisse weniger zu bewältigen. Die Hindernisse auf der Strecke hatten es zum Teil in sich. Durch Tümpel waten, die Wertach durchschwimmen oder sich an Netzen und Baumstämmen entlang hangeln. Es war beeindruckend, wie leicht dies manchmal wirkte.