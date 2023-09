Gospel ist für die Sänger von "Good News" mehr als Spaß an der Musik

Viele bekannte Lieder werden beim Gospelgottesdienst, den der Chor „Good News“ gestaltet, in Schwabmünchen zu hören sein. Beim Chor gibt es mehrere Besonderheiten.

Seit 16 Jahren gibt es den gemischten Chor „Good News“, der am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr in der Christuskirche an der Holzheystraße in Schwabmünchen einen Gospelgottesdienst gestaltet.

Der „Gospelchor der evangelischen Militärseelsorge Lechfeld und Kaufbeuren“, wie die Formation offiziell heißt, hat nicht nur nach eigenen Angaben den weltweit längsten Namen eines Gospelchores, sondern weist auch sonst noch Besonderheiten aus: Die derzeit 25 Mitwirkenden bestehen zum einen aus aktiven und pensionierten Soldaten sowie zivilen Mitarbeitern der Bundeswehr. Auch Stimmen aus dem nichtmilitärischen Bereich sind zu finden.

Musikalische Gedanken an Gott und Jesus beim Gottesdienst in Schwabmünchen

Die Bezeichnung „Good News“ stammte ursprünglich aus einem Lied, welches der Chor präsentierte. Aber auch inhaltlich spiegelt sich der Name wider. „Für mich sind die Good News musikalische Gedanken an Gott und Jesus, die mir selbst Kraft geben, um auch in schwierigen Situationen des Lebens zurechtzukommen. Musik war schon immer ein gutes Mittel für die Seele“, sagt Jürgen Lechner. Er ist einer der Solisten. „Es tut einfach gut, die glücklichen Gesichter der Gäste während und nach dem Konzert zu sehen. Über alle Generationen erreichen unsere Lieder die Menschen." Dabei gäbe es immer wieder Überraschungen, mal ist es ein zusätzliches Instrument, das im Stück auftaucht, mal werden die Zuhörer mit in die Lieder integriert.

Chorleiter Fabian Schäfer leitet seit April 2012 den Chor. Der gelernte Musik- und Erlebnispädagoge fördert und fordert den Chor mit dem notwendigen Gespür für das Wesentliche. „Der Spaß an der Musik und der Glauben an das, was wir da singen, stehen stets im Vordergrund“, sagte er und fügte hinzu: „Wir wollen diese Musik authentisch und ohne Show leben und dieses dem Publikum erleben lassen“.

Aus dem umfangreichen Repertoire wählte Schäfer für die Auftritte, die den Chor neben zahlreichen Teilen Deutschland auch ins österreichische Vorarlberg gebracht hat, aus. Für die frohe Botschaft in Schwabmünchen hat der Chorleiter neben bekannten Gospels und Spirituals einige unbekanntere Stücke ins Programm genommen, die nicht weniger mitreißend sind. Einlass in die Christuskirche ist am 15. Oktober um 16.30 Uhr. Um Spenden wird gebeten.

