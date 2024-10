Hosokawa feiert Umzug von Landsberg nach Schwabmünchen

Der Schüttgut-Anlagenbauer Hosokawa Solids Solutions (HSS) hat seinen Firmensitz Mitte Oktober von Landsberg nach Schwabmünchen verlegt. Am neuen Standort in der Robert-Bosch-Straße in Schwabmünchen fand eine Feier unter dem Motto „Kleines Oktoberfest“ statt, zu dem viele geladene Gäste kamen. Josef Alletsee, der zweite Bürgermeister kam mit Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann, Antonio Fernandez, Vorstandsvorsitzender der Hosokawa Alpine AG und einige Kollegen aus Augsburg waren geladen, um dieses besondere Event gemeinsam zu feiern. Der Umzug von Landsberg nach Schwabmünchen hatte viel Arbeit und zusätzliche Aufgaben für jeden mitgebracht, alle haben angepackt und für einen reibungslosen Ablauf des Umzugs gesorgt.

Ganz am Anfang der Veranstaltung stand die symbolische Eröffnung der Firma durch HSS-Geschäftsführer Otto Kilg an. Er und einige Gäste zerschnitten ein blaues Band vor einem weiß/blauen Luftballonbogen. Anschließend gab es einen Willkommensgruß an alle Gäste und den Musikverein Weicht, der den Nachmittag mit traditioneller Blasmusik begleitete, ein Dankeschön an die Organisatorin der Veranstaltung Peggy Oatman vom Marketing und allen Beteiligten. Josef Alletsee übernahm das Mikrofon und begrüßte die neuen Mitarbeiter in Schwabmünchen und überbrachte seine Glückwünsche. Martin Huthöfer, der Kollege aus der Schweiz brachte als Geschenk ein „Schüttgutböxli“ mit vielen Leckereien für alle. In mehreren Gruppen wurden Besichtigungen durch das neue Gebäude gemacht, die Gäste staunten nicht schlecht über die Einrichtung und die modernen, hellen Räumlichkeiten. Auch darüber, dass nicht mehr viel nach Umzug aussah, da alle Mitarbeiter fleißig angepackt hatten, um für die Eröffnungsfeier alle Umzugskartons ausgeräumt zu haben.

Die Immobilie in der Robert-Bosch-Straße 8 hinter Fliesen Gottwald stand gut zwei Jahre lang leer. Zuletzt war dort die Medizintechnikfirma Medical Intelligence untergebracht, die damals wiederum nach Landsberg zog.

Bei Hokosawa dreht sich alles darum, wie Schüttgut, vor allem sehr feines Pulver, befördert, dosiert, gemischt und gelagert wird. Die Firma ist ein führender Anbieter auf dem Gebiet der mechanischen Verfahrenstechnik und stellt unter anderem Befülleinrichtungen, Förderschnecken, Dosiergeräte und Entleereinrichtungen für Silos her. Die Firma entwirft und plant ganze Förder- und Lageranlagen für die Kunden, unter anderem in der Chemie- und Lebensmittelbranche. In Schwabmünchen werden diese Anlagen künftig von Ingenieuren geplant. Produziert wird vornehmlich im Tochterwerk in Spanien. Auch Wartung, Inspektion und Reparaturen dieser Anlagen bietet die Firma an.