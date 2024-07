Jeder gehört dazu, ohne Ausnahme

Eigentlich ist jedes Gymnasium in Bayern verpflichtet, inklusiv zu arbeiten. Doch Theorie und Praxis klaffen weit auseinander. Vor zehn Jahren war das Leonhard-Wagner-Gymnasium (LWG) die erste höhere Schule in Schwaben, die ernsthaft und aktiv Inklusion betrieb. Und auch heute ist die Situation noch nicht viel besser. Am LWG ist das Lehrerteam zusammen mit den Schülern aber inzwischen in dieser fordernden und schönen Aufgabe sehr weit fortgeschritten, mit tollen Ergebnissen.

Reinhold Radloff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Inklusion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marianne Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis