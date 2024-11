Jetz soll wieder Schwung in die Jugendarbeit kommen

Seit der Zwangspause in den Coronajahren hat in Schwabmünchen keine Jungbürgerversammlung mehr stattgefunden. Überhaupt ist die Jugendarbeit etwas ins Stocken geraten. Heuer hätte die Jugendbeiratswahl stattfinden sollen, doch es fanden sich nicht ausreichend Kandidaten. „In Sachen Jugendarbeit ist ein Vakuum entstanden“, sagt Jugendreferentin und Stadträtin Heike Uhrig. Jetzt soll wieder mehr Schwung in die Sache kommen. „Die Jugendlichen brauchen eine Beteiligungsplattform. In der Stadt gibt es wichtige Jugendthemen wie die Sanierung des Jugendzentrums oder die Skaterbahn. Und dafür braucht es Jugendliche, die sich dafür einsetzen“, so Uhrig.

Ziel ist es, bald wieder einen Jugendbeirat zu haben

Eine Jungbürgerversammlung soll das Engagement der jungen Menschen aus der Stadt zunächst wieder ins Rollen bringen. Sie findet am Donnerstag, 28. November, ab 18 Uhr in der Stadthalle statt. Die Versammlung sei ein erster Aufschlag, um die Jugendarbeit wieder zum Leben zu erwecken. „Ziel ist es schon, in baldiger Zukunft wieder einen Jugendbeirat in Schwabmünchen zu haben“, erklärt Heike Uhrig.

Damit die erste Jungbürgerversammlung auch genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzieht, gibt es kostenlose Getränke und Pizza. Zusammen mit Bürgermeister Lorenz Müller soll in erster Linie über das Jugendzentrum gesprochen werden, denn es wird renoviert und die Jugend darf mitbestimmen. Aber auch andere Fragen sollen geklärt und Wünsche geäußert werden. Teilnehmen darf jeder, vor allem sind aber 13- bis 24-Jährige gefragt. Initiiert wurde die Neuauflage der Jungbürgerversammlung von ehemaligen Mitgliedern des Jugendbeirates, darunter Steffi Kraus, Michael Haupeltshofer und Kilian Sailer. Sie sind schon gespannt, über welche Themen die jungen Besucher sprechen wollen.

Info: Die Jungbürgerversammlung in der Schwabmünchner Stadthalle im Breitweg findet am 28. November, ab 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.