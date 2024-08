Jetzt wird sogar im Autohaus gelesen

Eine abwechslungsreiche Mischung hat Hans Grünthaler, Chef der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen, in seinem neuen Herbstprogramm zusammengestellt. Es beginnt am 7. September und endet kurz vor Weihnachten. Dazwischen liegen 14 Abende. „Es ist wieder mehr geworden als ich eigentlich wollte. Aber es haben sich so viele Künstler angeboten und andere mich so gereizt, dass ich einfach nicht nein sagen konnte“, erklärt Hans Grünthaler. „All meine Vorsätze, weniger zu machen, sind gescheitert. Die Taktung ist sportlich. Aber wir kriegen das hin.“ Was liegt ihm besonders am Herzen? „Sie sind alle besonders.“

Und dann fängt er doch an, einige hervorzuheben: Die Lesung von Harry Kämmerer in der Buchhandlung, die schottische Nacht und das Faltermeier-Kabarett in der Stadthalle, den Shooting-Star Ralf Winkelbeiner (der Abend ist schon jetzt ausverkauft), der Keller Steff, die Celtic-Folk-Konzerte, für die sich eine große Fangemeinde entwickelt hat und noch mehr. Und schließlich hebt er noch einen Abend hervor: „Ich freue mich, dass mit Mercedes-Medele-Schäfer eine neue Kooperation gelungen ist und wir im Schwabmünchner Autohaus einen neuen Veranstaltungsort gefunden haben.“ Passend zum Ambiente liest dort Alexander Schwarz aus seinem neuen Buch „Berta Benz“.

Das ist das Herbstprogramm der Buchhandlung Schmid. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr:

Samstag, 7. September: Maria Bittencourt und Dami Andes (Musik, Bürgerhaus Graben)

Mittwoch, 11. September: Martina Bogdahn liest aus „Mühlensommer“ (Buchhandlung Schmid)

Donnerstag, 19. September: Eva Karl Faltermeier (Kabarett, Stadthalle Schwabünchen)

Freitag, 27. September: Ralph Winkelbeiner (Kabarett, Bürgerhaus Graben)

Samstag, 5. Oktober: Emely Rudolf liest aus „Die Auszeit“ (Buchhandlung Schmid)

Samstag, 12. Oktober: Folk Night (Ulrichswerkstätten Schwabmünchen)

Dienstag, 22. Oktober: Goitse (Irish Folk, Gemeindezentrum Langerringen)

Samstag, 26. Oktober: Alexander Schwarz liest aus „Berta Benz“ ( Mercedes Benz KreuterMedeleSchäfer Schwabmünchen)

Freitag, 8. November: Keller Steff (Kabarett, Gemeindezentrum Langerringen)

Freitag, 15. November: Blatt Patti (Blues, Buchhandlung Schmid)

Samstag, 23. November: Harry Kämmerer liest aus Isartod (Buchhandlung Schmid)

Samstag, 30. November: Ceolas (Scottish Music, Stadthalle Schwabmünchen)

Dienstag, 3. Dezember: Maxjoseph (Progressive Volksmusik, Bürgerhaus Graben)

Donnerstag, 12. Dezember: Martin Schmid: Swingtime (Evergreens, Stadthalle Schwabmünchen)

Karten für alle Veranstaltungen gibt es in der Buchhandlung Schmid und im Internet. Die Buchhandlung Schmid stellt für das Herbstprogramm 2024 fünfmal zwei Freikarten zur Verfügung, die frei ausgewählt werden können und von der Schwabmünchner Allgemeine verlost werden. Wer gewinnen will, schickt eine Mail bis Donnerstag, 15. August, an gewinnspiel@schwabmuencher-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Buchhandlung Schmid.