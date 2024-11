Jugendfeuerwehr Schwabmünchen sammelt Altkleider für die Aktion Hoffnung

Jedes Jahr im Herbst findet in Schwabmünchen und Umgebung die karitative Kleidersammlung der Aktion Hoffnung statt. Auch in diesem Jahr unterstützte die Jugendfeuerwehr aus Schwabmünchen mit 19 Mitgliedern und sammelte an einem Vormittag mit Traktoren und Anhängern, die unter anderem von aktiven Feuerwehrmitgliedern gefahren wurden, die auf den Gehwegen bereitgestellten Kleiderspenden ein. Im Anschluss wurden alle Spenden am Eislaufplatz in der Jahnstraße in einen großen Lastwagen geladen. Der Reinerlös aus dem Verkauf der gespendeten Kleidung aus der Sammelaktion kommt wie jungen Menschen in Uganda zugute. Besonders für junge Mädchen in Uganda hat sich das Leben seit der Corona-Pandemie stark verändert. Oftmals konnten sie nicht mehr zur Schule zurückkehren, da sie ihre Familien finanziell unterstützen mussten. Die Organisation Hosfa bietet ihnen die Chance, den Schulabschluss nachzuholen oder mit einer Ausbildung zu beginnen.

