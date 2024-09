Junger Mann raucht Joint am Basektballplatz

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend am Basketballplatz (besser bekannt als Eisplatz) in der Nähe der Geyerburg in Schwabmünchen einen Joint geraucht. Das ist zwar seit April nicht mehr generell verboten in Deutschland, unterliegt aber einigen Einschränkungen. Unter anderem ist das Kiffen in der Nähe von Sportstätten verboten. Die Polizei untersagte dem 29-Jährigen sowie einem weiteren Mann, der unter dem Einfluss von Cannabis stand, mit ihren Autos davonzufahren. Die Fahrzeugschlüssel wurden deshalb sichergestellt.

Weitere Verstöße gegen das Cannabisgesetz stellte die Polizei ebenfalls am Dienstag fest. In zwei Fällen wurden Cannabispflanzen gezogen, ohne dass diese durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen gegen den Zugriff durch Dritte geschützt wurden. Dies müsste zum Beispiel durch eine Bepflanzung in einem absperrbaren Gewächshaus erfolgen, so die Polizei. (AZ)