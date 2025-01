Keine Versicherung: E-Scooter-Fahrer darf in Schwabmünchen nicht weiterfahren

Der Polizei aufgefallen ist ein E-Scooter am Donnerstag. In der Thurn-und-Taxis-Straße in Schwabmünchen wurden die Beamten der Streife gegen 16.25 Uhr auf das Gefährt aufmerksam, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers konnte laut Polizei bestätigt werden, dass der Roller über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Der Fahrer durfte nicht weiterfahren. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. (mjk)

