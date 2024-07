Kinder sollen die Feuerwehr erleben

Löschen, wenn ein Gebäude in Flammen steht, nach Verkehrsunfällen helfen oder bei Naturkatastrophen anpacken – dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr.

Um einen ersten Einblick in die Jugendfeuerwehr zu bekommen, sind alle Interessierten am Freitag, 26. Juli, von 14 bis 17 Uhr ans Feuerwehrgerätehaus Schwabmünchen in der Riedstraße 91 eingeladen. Dort können die Gäste unter der fachlichen Anleitung von Feuerwehrleuten an verschiedenen realistisch aufgebauten Szenarien direkt mithelfen und dabei selbstverständlich auch selbst Hand anlegen. Daneben gibt es Informationen über die Arbeit der Feuerwehr und eine Führung durch die Feuerwache. Auch ein Einblick in die Einsatzfahrzeuge inklusive einer Fahrt mit der Drehleiter gehört zum Programm. Anmelden zum Schnuppernachmittag kann man sich kostenfrei online über das Ferienprogramm der Stadt Schwabmünchen.

Aktuelle hat die Feuerwehr in Schwabmünchen 150 Helfer

In Bayern werden bei den örtlichen Feuerwehren diese Tätigkeiten fast ausschließlich durchehrenamtliche Männer und Frauen geleistet. Bei der Feuerwehr Schwabmünchen engagieren sich hierfür aktuell rund 150 Ehrenamtliche im Alter zwischen zwölf und 65 Jahren. Wer schon früh in dieses außergewöhnliche Hobby einsteigen möchte, kann bereits in der Jugendfeuerwehr damit beginnen und dort insbesondere Teamgeist, Action und viele interessante Übungen erleben. Daneben bietet die Jugendfeuerwehr aber auch das ganze Jahr über viele Gelegenheiten zu gemeinschaftlichen Aktionen, Spieleabende, Ausflüge und vieles mehr. (AZ)