Kindermusical in Schwabmünchen: Mit den Wassertropfen rund um die Welt

Bei der Aufführung der Kirchenmusik Schwabmünchen dreht sich alles um das Wasser und dessen begrenzte Verfügbarkeit.

Die Scheinwerfer im großen Saal des Schwabmünchner Pfarrzentrums St. Michael leuchten die rund 30 Kinder an, die sich auf der dreistufigen Bühne vor dem großen Himmel platziert haben. Die Proben zur „Wassertropfenweltreise“, dem diesjährigen Kindermusical der Kirchenmusik St. Michael sind in vollem Gange. Zwei Kinderchöre und die Jugenschola unter der Leitung von Chorregent Stefan Wagner und Elisabeth Schaumann bringen das Stück über den gewissenhaften Umgang mit Wasser auf die Bühne. Das Eingangslied „Heiß und schwül“ wirkt bei der Probe besonders authentisch, da zum gleichen Zeitpunkt in der Schwabmünchner Innenstadt 30 Grad Celsius gemessen werden.

Der verschwenderische Umgang mit Wasser ist Thema des Kindermusicals

Frisch und mitreißend wird in dem Musical die Geschichten der Wassertropfen Drop und Dropsy auf ihrem ständigen Weg zwischen Himmel und Erde erzählt. Dabei wird nicht nur der Weg des Wassers beschrieben, sondern auch der verschwenderische Umgang mit dem Lebenselixier thematisiert. Schnell wird deutlich, dass es Regionen auf der Welt gibt, die nicht über den uneingeschränkten Zugang zu Wasser verfügen.

Der Klang von Regen und Sturm schallt aus den Lautsprechern, Stefan Wagner stimmt das nächste Lied am Klavier an und Elisabeth Schaumann dirigiert mit vollem Körpereinsatz das nächste Lied. Die Kinder singen hoch konzentriert die nicht immer einfachen Melodien. Die Vorfreude auf die anstehende Premiere ist spürbar.

Eintrittsgeld für Aufführungen in Schwabmünchen ist für den guten Zweck

Neben den öffentlichen Aufführungen am Freitag, 21. Juli, und Sonntag, 23. Juli, jeweils ab 18 Uhr im Pfarrsaal werden noch spezielle Veranstaltungen für die Schulen angeboten. Der Erlös kommt dem Schulprojekt von Pfarrer Joachim Mugalo in Uganda sowie dem Verein „Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“ zugute. Eintrittskarten sind zum Preis von 3 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene beim Unverpacktladen „Die Krämerin“ in der Fuggerstraße in Schwabmünchen erhältlich.