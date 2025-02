Sprachen, Kochen und die Natur entdecken

Wer von Sprachen fasziniert ist, gerne kocht oder 2025 zu seinem Jahr in Haus und Garten machen möchte, findet bei der Volkshochschule Schwabmünchen viele Angebote. Jetzt ist das Programm für die kommenden Monate erschienen. Das Frühjahr- und Sommersemester mit 150 Kursen beginnt am 10. März.

Neben den Klassikern wie Englisch, Französisch und Italienisch öffnet der Kurs in Spanisch erstmals Neueinsteigern das Tor zur spanischsprachigen Welt. Feinschmecker können durch neue Rezepte die thailändische Küche kennenlernen oder mit dem „Ayurveda & Detox – Kochworkshop“ ihren Körper verwöhnen lernen. Zur Bereicherung der Persönlichkeit dienen die neuen Kurse „Missverständnisse vermeiden“ oder „Werte als persönliche Orientierung entdecken“, in denen das eigene Wertesystem erforscht wird. Auch die Gesundheit kommt nicht zu kurz: neue Faszien- und Rückentrainings helfen gelenk- und rückenschonend durch den Alltag.

Wer sich gerne bewegt, findet bei der Volkshochschule ein großes Angebot: Es locken vielfältige „Yoga“-Kurse, „Ü50 Fitnessgymnastik“ sowie das „Zumba Gold Toning.“ Auf den Weg der Entspannung hilft das „Klangerlebnis“ – eine ruhevolle Mischung aus Klangmeditation und energetischen Übungen mit Lichtvisualisierung. Auch Alltags- und Verbraucherthemen werden mit verschiedenen Kursen abgedeckt.

Gemeinde schreiben, malen oder filzen

Wer sich lieber mit Literatur beschäftigen möchte, bekommt zum Beispiel in der „Schreibwerkstatt Schwabmünchen“ die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen über Romane und Gedichte zu sinnieren. Ganz der Kreativität gewidmet sind Kurse in Aquarellmalerei oder im Trockenfilzen mit der Nadel oder Grundkurse für die Nähmaschine und im „Handlettering“. Besonders die Selbstversorgung aus Balkon und Garten oder die Saatgutgewinnung aus dem eigenen Garten sind Themen, bei denen Hobbygärtner auf ihre Kosten kommen. Ergänzend dazu lohnt es sich für Naturliebhaber immer, „Wildkräuter sicher bestimmen und verarbeiten“ zu können. Wer will, kann auch eine Baumwanderung unternehmen. Zu guter Letzt sind für die Kleinen und Kleinsten neben einigen anderen Kursen noch vier verschiedene neue Bastelkurse hinzugekommen, in denen sie sich gemeinsam mit einer Begleitperson verausgaben können.

