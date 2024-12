Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Schwabmünchen

Zusammengestoßen sind zwei Autos in Schwabmünchen. Am Samstag kam es laut Polizei gegen 18.20 Uhr auf der Kreuzung der Giromagnystraße und der Fellhornstraße zu dem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr von Westen kommend in die Kreuzung ein und übersah beim Abbiegen nach links ein entgegenkommendes Fahrzeug. Daraufhin kam es zur Kollision, wobei sich die 27-jährige Fahrerin des anderen Autos leicht verletzte und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf geschätzte 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall aufgenommen. (mjk)

